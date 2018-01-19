Подросток, напавший на школу в Улан-Удэ, задержан

Подросток, напавший на школу №5 в Улан-Удэ, задержан. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних".

По данным правительства Бурятии нападавших было трое, полиция ведет поиски еще двух человек.

​Утром 19 января в школу №5 микрорайона Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался девятиклассник с топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на школьников и учительницу 7-го класса и поджег класс.

По уточненным данным министерства здравоохранения Бурятии, в больницы с ранениями доставлены пятеро учеников школы и учительница. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Нападавший, который пытался покончить с собой, также госпитализирован. Сейчас он дает показания.

15 января в школе №127 в Перми двое подростков напали с ножами на учеников 4-го класса и учителя. Ранены 15 человек. Оба напавших на школу подростка арестованы судом на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких человек по предварительному сговору. 17 января в школе поселка Смольное в Челябинской области один девятиклассник ударил ножом другого.

​Правоохранительные органы отрабатывают версию о возможной взаимосвязи вооруженных нападений на школы, которые произошли в России в течение одной недели – в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, сообщает Интерфакс со ссылкой на анонимный информированный источник.