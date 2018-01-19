В школу с топором

Сегодня утром в России совершено новое нападение на школу – на этот раз в столице Бурятии Улан-Удэ. Как сообщает со ссылкой на местное МВД интернет-издание "Сибирь.Реалии", нападение совершил один подросток, который ворвался в учебное заведение с топором и "коктейлем Молотова".

Сообщается, что утром в школу №5 вошел ученик 9-го класса с "коктейлем Молотова" и топором. Он закинул горючую смесь в класс на третьем этаже и ранил нескольких школьников. Из горящего здания были эвакуированы более 500 человек. Подросток, напавший на школу в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ, пытался совершить самоубийство, в настоящее время он задержан и находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое, сообщил журналистам министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев. "Пока неизвестно, работали ли с ним ранее психологи", – цитирует агентство "Интерфакс" слова министра. Местный следственный комитет сообщает, что уже возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних". Также возбуждено и еще одно уголовное дело – по статье "Халатность".

По словам министра здравоохранения Бурятии, сейчас на месте происшествия работает оперативный штаб из представителей силовых и правительственных структур, координирует его работу прокурор Бурятии Галина Ковалева.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, сообщил Интерфаксу, что, "по предварительным данным, учащийся девятого класса школы в поселке Сосновый Бор нанес колото-резаные раны двум девочкам из седьмого класса, одному мальчику и учительнице, после чего поджег бутылку с "коктейлем Молотова", после чего пытался покончить с собой". Позже руководитель территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин сообщил агентству ТАСС, что в результате нападения пострадали семь человек: шесть детей и одна женщина.

Все пострадавшие, включая 15-летнего подростка, напавшего на школу, находятся под наблюдением врачей. Сейчас ученикам и учителям подвергшейся нападению школы оказывается психологическая помощь. На место выехали мэр Улан-Удэ и начальник регионального управления МЧС.

Напавший на учеников школы в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ предупреждал о своих планах – по крайней мере, об этом одна из местных жительниц заявила в интервью телеканалу "Тивиком". По ее словам, устроивший нападение накануне написал одной из учениц в Viber, чтобы та не ходила в школу, так как "будет мясо".

Первоначально существовала версия, что нападавший был не один. Как сообщал портал государственных органов власти Бурятии, "приблизительно в 9.35 в школу №5, расположенную в пос. Сосновый Бор города Улан-Удэ, проникли трое молодых людей. В школе они надели маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7-го класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники встречали их на выходе и наносили телесные повреждения".

Однако позже заместитель главы правительства Бурятии Петр Мордовской на пресс-конференции отказался о версии о групповом нападении на школу в Сосновом Бору в Улан-Удэ и подтвердил данные следствия об одном нападавшем, передает "Байкал-Daily". "Подозреваемый уже дает показания о том, что он проник в школу. Он является учащимся этого учебного заведения, и он пронес емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, открыл класс и бросил ее туда. А когда учительница с учениками начали эвакуироваться из класса, наносил топором рубленные раны. Никаких других фактов о том, что это было групповое нападение, что там было несколько нападавших, нам не известно", – подчеркнул он.

Нападение на школу в столице Бурятии стало уже третьим похожим происшествием за последние несколько дней. 15 января в школе №127 в Мотовилихинском районе Перми двое подростков напали с ножами на учеников 4Б класса и учителя. Ранены 15 человек: восемь школьников сейчас находятся в детской больнице края, одного ребенка направили на обследование в Москву. Педагог, защитившая детей, после операции пришла в сознание. Оба напавших на школу подростка арестованы судом на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких человек по предварительному сговору.

Другой инцидент произошел 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области. Сообщалось, что во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого. По данным прокуратуры, пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением. Его состояние удовлетворительное, других пострадавших не было. Подозреваемого задержали.

Сейчас правоохранительные органы проверят версию о взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы – в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, которые произошли в течение одной недели. "Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трех происшествий посредством социальных сетей", – сообщил Интерфаксу информированный источник.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло также не исключает, что нападения на школы в разных регионах связаны между собой и у них есть организатор. "Сейчас появляются версии о взаимосвязи со случаем в Перми", – сказал он журналистам в пятницу. "Самое главное – понять мотивы. Если мы поймем мотивы, то мы можем воздействовать на эту ситуацию. Я не сомневаюсь нисколько, хотя это следствие покажет, что есть организатор этого дела. Случай-то не единичный, получается", – отметил полпред.

Помимо этих трех происшествий, накануне в Москве охранник одной из московских школ остановил ученика, пытавшегося пронести в школу несколько ножей и бензин. "В полицию Юго-Западного административного округа столицы поступило сообщение от сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП) о том, что им был остановлен учащийся, у которого обнаружены предметы, запрещенные к проносу в учебное учреждение. Полиция проводит проверку по факту инцидента", – сообщили Интерфаксу в четверг в пресс-службе столичного главка полиции. В свою очередь осведомленный источник пояснил агентству, что у школьника были изъяты несколько ножей и бензин для зажигалки.

В связи с попыткой ученика одной из московских гимназий пронести в учебное заведение перочинные ножи и другие опасные предметы, в том числе патрон, столичная прокуратура начала проверку, сообщила официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.