Навальный обратился в суд с жалобой на закон "О выборах Президента"

Оппозиционер Алексей Навальный направил в Конституционный суд жалобу на закон "О выборах Президента РФ". По мнению оппозиционного политика, он не соответствует российской Конституции, сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Иван Жданов.

Накануне Министерство юстиции России обратилось в суд с иском о ликвидации фонда "Пятое время года", который обеспечивает работу предвыборных штабов Алексея Навального. Он будет рассмотрен на следующей неделе.

После отказа Центральной избирательной комиссии в регистрации в качестве кандидата в президенты России Навальный призвал к бойкоту выборов 18 марта – так называемой "забастовке избирателей". 28 января сторонники оппозиционера готовятся провести массовые уличные акции протеста в десятках городов России. 15 января сторонники Навального в разных городах начали подавать заявки на проведение акций в поддержку "забастовки избирателей".

ЦИК отказал Навальному в регистрации на выборах, ссылаясь на наличие у политика "судимости" по "делу Кировлеса".