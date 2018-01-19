В Иркутске коммунисты требуют аннулировать подписи за Путина

Члены иркутского отделения Коммунистической партии требуют аннулировать собранные на местном авиазаводе подписи за выдвижение Путина. Как сообщил интернет-изданию "Сибирь.Реалии" первый секретарь Ленинского райкома КПРФ Сергей Банько, работникам предприятия пообещали оплачиваемые отгулы в обмен на подпись за кандидата.

Полный текст жалобы опубликован на сайте обкома. Обращение направили в Центральную избирательную комиссию, прокуратуру и Следственный комитет. По словам Банько, им сообщили об аналогичных случаях на других предприятиях. "Например, нам написали, что принудительно собирали подписи еще и в областной больнице", – заявил он.



По словам собеседника издания, сбор подписей на авиационном заводе, входящем в корпорацию "Иркут", волонтерами велся в рабочее время, что также запрещено законом. Обо всех нарушениях сообщили сами работники. По данным коммунистов, за один день на этом предприятии было собрано более трех тысяч подписей за кандидата в президенты России Путина.

На авиазаводе газете "КоммерсантЪ" подтвердили сбор подписей, отметив, что собрать удалось не более трехсот автографов. Волонтеры якобы приехали в конце дня, рабочие выходили за территорию, ставили подписи и возвращались на свои места. Факт предоставления бонусов в виде отгулов руководство компании также отрицает.



Выборы президента России запланированы на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания началась 18 декабря 2017 года. В числе кандидатов – действующий президент Владимир Путин, журналист Ксения Собчак, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, представитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие. Регистрацию в качестве кандидатов на пост президента России получили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин.



Оппозиционер Алексей Навальный также подавал документы в ЦИК, однако ему было отказано в регистрации. Сторонники Навального объявили о начале бойкота выборов. На 28 января запланирована так называемая "забастовка избирателей".

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