Студенты еще нескольких вузов поддержали ульяновских курсантов

Студенты еще нескольких российских вузов присоединились к акции в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Они сняли свои версии клипа на песню Бенни Бенасси Satisfaction, сообщает портал NewsRu.com

Во флешмобе приняли участие студенты рязанского сельскохозяйственного техникума, курсанты одного из училищ МЧС, школьники, а также учащиеся техникума в Ульяновской области. При этом на большинстве записей молодые люди скрывают лица.

Ролик с курсантами, танцующими в нижнем белье и фуражках под песню Satisfaction, был снят осенью, а в январе стал набирать популярность в интернете. После этого глава Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию, а в Росавиации пообещали принять к руководству вуза и снявшимся в клипе курсантам дисциплинарные меры.

В приволжской транспортной прокуратуре не нашли основания для отчисления курсантов, но перед ректором института поставили вопрос о привлечении учащихся к дисциплинарной ответственности.