Тролли добились резкого роста "республиканского" хештега в Твиттере

Российские тролли поддержали требование республиканцев в Конгрессе США о раскрытии секретного документа. Республиканцы считают, что в этом документе содержатся доказательства предвзятости обвинений в адрес президента Дональда Трампа со стороны министерства юстиции США.

Исследователи проектной группы "Альянс за безопасность демократии", (Alliance for Security Democracy project), следящие за сотнями прокремлёвских твиттер-аккаунтов, заявили вечером 19 января о "невиданном" за одни сутки росте просмотров сообщений с тегом #releasethememo. Это стало ощутимой поддержкой для тех республиканцев, которые требуют обнародования строго засекреченного документа Конгресса США.

Аналитик проекта "Альянс за безопасность демократии" Брет Шафер заявил, что ему никогда прежде не приходилось наблюдать такого стремительного взлёта популярности ни одного хэштега в результате активности какой-либо заинтересованной группы.

"Альянс за безопасность демократии" – совместный проект американских и немецких юристов и программистов, изучающий влияние российской пропаганды на западноевропейские и американские институты.