Эсминец США совершил "мирный проход" у спорных островов Спратли

Американский ракетный эсминец “Хоппер“ приблизился на этой неделе к рифу Скарборо, входящему в состав оспариваемых островов Спратли в Южно-Китайском море, сообщили в субботу представители США. Китай в ответ обещал принять “необходимые меры“, чтобы защитить свой суверенитет.

На риф Скарборо претендуют КНР и Филиппины. Заход эсминца в 12-мильную зону вокруг рифа – последняя в ряду аналогичных акций со стороны Соединенных Штатов, бросающих вызов территориальным притязаниям Пекина. Администрация Трампа пошла на этот шаг, невзирая на попытки заручиться содействием КНР в разрешении северокорейской ядерной проблемы.

Американские представители охарактеризовали действия эсминца как “мирный проход“. Это значит, что Соединенные Штаты не считают 12-мильную зону международной акваторией и признают ее принадлежность прибрежному государству, хотя и не уточняют, какому именно. “Мирный проход“ должен быть быстрым и непрерывным, чтобы не наносить ущерб миру, порядку или безопасности прибрежного государства. Все эти условия в данном случае были соблюдены в полном соответствии с международными морскими конвенциями, подчеркивают американские представители.

По их словам, создаваемые КНР в Южно-Китайском море искусственные острова и военные базы на них, могут быть использованы для того, чтобы ограничить свободу судоходства в важнейшем торгово-экономическом районе.