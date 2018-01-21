Делегация КНДР прибыла в Сеул для "сопровождения" Олимпиады

Делегация Северной Кореи, в том числе популярная руководительница группы поп-музыки "Моранбонг" Хён Сонг Вол, состоящей из девушек, прибыла в Сеул, чтобы проверить места проведения и подготовить культурные мероприятия к предстоящим зимним Олимпийским играм. Визит, начавшийся 21 января, стал первым визитом официальных лиц с Севера в Южную Корею через четыре года.

Первоначально предполагалось, что делегация, состоящая из 20 человек, должна прибыть 20 января, но визит был отменен в последнюю минуту без объяснения причин. Телевизионные кадры показали, что делегация во главе с Хён Сонг Вол, лидером группы "Моранбонг", пересекли границу на автобусе и прибывающими на вокзал в Сеуле через час.

Передвижение группы сопровождалось усиленными мерами безопасности. Из Сеула они направились в город Ганьгун, где планируется провести один из музыкальных концертов. Поездка началась через две недели после того, как Пхеньян и Сеул согласились, что спортсмены и культурные группы КНДР будут отправлены на зимние Олимпийские игры, которые начнутся в Пхенчане 9 февраля.

20 января Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил соглашение, согласно которому Север пришлет 22 спортсменов. Политики двух стран надеются, что участие Севера поможет ослабить напряженность на Корейском полуострове на фоне конфликта, обострившегося из-за испытаний Пхеньяном баллистических ракет и ядерного оружия в нарушение резолюций Организации Объединенных Наций.