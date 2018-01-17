Трамп обвинил Россию в помощи Северной Корее в обход санкций ООН

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Россия снабжает Северную Корею в нарушение международных санкций, и что Пхеньян становится все ближе к тому, чтобы создать ракету дальнего действия, которая могла бы достигнуть США.

"Россия вообще не помогает нам с Северной Кореей", - сказал Трамп в интервью агентству Reuters. "То, в чем Китай помогает нам, Россия саботирует, иными словами, Россия компенсирует то, что делает Китай" - сказал Трамп.

Китай и Россия согласились с последними санкциями Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи, введенными в прошлом году. Эти санкции предусматривают, помимо прочего, резкие ограничения поставок топлива в КНДР. В декабре разведслужбы ряда европейских стран сообщали, что Россия по меньшей мере трижды поставила топливо Пхеньяну в обход санкций, в Москве это отрицают.

В обширном интервью президент США назвал Северную Корею главной международной проблемой, стоящей перед ним. Он выразил сомнения в отношении того, насколько полезны переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В прошлом он не исключал прямых переговоров с Кимом.

"Я сяду с ним (за стол переговоров), но не уверен, что это решит проблему", - сказал Трамп, отметив, что переговоры с Пхеньяном, которые вели предыдущие администрации США, не смогли сдержать развитие ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Трамп отказался отвечать на вопрос о том, поддерживает ли он связь с лидером КНДР, с которыми он в прошлом обменивался публичными оскорблениями и угрозами. Президент США сказал, что надеется решить противостояние с Пхеньяном "мирным путем" хотя и высказал сомнения насчет того, что такое возможно.

Дональд Трамп дал высокую оценку усилиям Китая по ограничению поставок нефти и угля в КНДР, но отметил, что Пекин должен делать большее для сдерживания Северной Кореи.