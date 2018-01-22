Улан-Удэ: пострадавшим при нападении на школу выплатят по 400 тыс. руб.

Пятеро учеников и учительница, пострадавшие при нападении на школу №5 в Улан-Удэ, получат по 400 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

По данным регионального министерства здравоохранения, по состоянию на утро 22 января трое детей и преподаватель находятся в удовлетворительном состоянии, одна девочка – в крайне тяжелом. Другая девочка, которой врачи из Санкт-Петербурга сделали операцию по реконструкции пальца руки, находится в тяжелом состоянии. Состояние нападавшего, 15-летнего подростка – средней тяжести.

Сегодня же суд в Улан-Удэ продлил ему срок задержания до вторника, сообщает РИА Новости. Против подростка возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек. 19 января девятиклассник, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на учеников 7-го класса школы №5 в Улан-Удэ. Перед задержанием подросток попытался покончить с собой. Пострадавшая при нападении учительница рассказала о полученной им двойке, но добавила, что мотивы "нормального с виду мальчика" ей неизвестны.

В понедельник в школе возобновились занятия. Как пишет ТАСС, полиция собирается дежурить здесь как минимум неделю.

Нападение в Улан-Удэ – третье вооруженное нападение за последние несколько дней в российских школах. 15 января в школе №127 в Перми двое подростков напали с ножами на учеников 4-го класса и учителя. Были ранены 15 человек. Оба нападавших арестованы судом на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких человек по предварительному сговору. 17 января в школе поселка Смольное в Челябинской области один девятиклассник ударил ножом другого.