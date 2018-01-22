Пенс: "Это большая честь побывать в столице Израиля - Иерусалиме"

Вице-президент США Майк Пенс 22 января встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сказав ему, что для него большая честь побывать в столице Израиля Иерусалиме. Нетаньяху поблагодарил Пенса за "историческое" признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима как столицы Израиля и заявил, что американо-израильский альянс никогда не был сильнее, чем сейчас.

Вице-президент США намерен сегодня обратиться к парламенту Израиля. Его визит в Иерусалим является частью регионального тура, который включал остановки в Египте и Иордании.

Пенс не встретится с палестинскими должностными лицами во время своей поездки, которая откладывалась после того, как Трамп объявил о своем решении признать Иерусалим столицей Израиля. Этот шаг привел в ярость палестинцев, которые считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства. Израиль присоединил Восточный Иерусалим и объявил весь город своей столицей - шаг, который международное сообщество никогда не признавало.

Этот шаг привел в ярость палестинцев, которые считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства. Израиль присоединил Восточный Иерусалим и объявил весь город своей столицей - шаг, который международное сообщество никогда не признавало. Нетаньяху поблагодарил Пенса за "историческое" признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима как столицы Израиля и сказал, что американо-израильский альянс "никогда не был сильнее", чем сейчас.