Варвара Караулова попросила президента Путина о помиловании

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная по обвинению в попытке присоединиться к запрещенной в России и ряде других стран террористической группировке "Исламское государство", попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщил "Эху Москвы" ее отец Павел Караулов.

Ранее Караулова уже обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой помочь ей с ходатайством о помиловании.

По словам Павла Караулова, его дочь находится в местах лишения свободы уже больше двух лет. "Потеря более 2 лет жизни – это трагедия", – сказал он и добавил, что семья надеется на справедливость и что все останется позади.

В декабре 2016 года суд приговорил Караулову к четырем с половиной годам колонии. Срок наказания исчисляется с 27 октября 2015 года. Она отбывает наказание в исправительной колонии в Вологде.

Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова была задержана в июне 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. Родители осужденной объясняют ее действия влюбленностью в предполагаемого вербовщика "Исламского государства". Сама Караулова отказалась от признательных показаний, заявив, что дала их под давлением следствия и государственного защитника.

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Варвары Карауловой на нарушения в ходе предварительного расследования.