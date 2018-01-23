Никита Белых считает "абсурдными" обвинения в получении взятки

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в понедельник на судебном заседании, которое проходило в следственном изоляторе "Матросская тишина", заявил, что выдвинутые против него обвинения в получении взяток "фантасмагоричны и абсурдны". Так, по словам Белых, если верить обвинению, ему дали взятку в виде благодарности почему-то спустя 5–6 лет после оказанной услуги. Об этом сообщает "Новая газета".

Бывший губернатор также добавил, что в его рабочем кабинете в Кирове всегда велось видеонаблюдение, а следствие утверждает, что он вымогал деньги именно на рабочем месте. "Просить о взятке в кабинете – это верх абсурда", – сказал Белых.

Заседания по делу Белых проходят в московском СИЗО "Матросская тишина", а не в Пресненском суде из-за плохого самочувствия подсудимого. Ожидается, что Белых останется в тюремной больнице еще неделю.

На среду, 24 января, назначены прения сторон. Ожидается, что прокурор запросит наказание для бывшего губернатора Кировской области.

Никиту Белых задержали в июне 2016 года. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, за деньги экс-губернатор якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области. Сам Белых отвергает все предъявленные ему обвинения и называет случившееся провокацией.