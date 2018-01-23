В Махачкале подожгли автомобиль местного отделения "Мемориала"

В Махачкале подожгли автомобиль, который принадлежит представительству "Мемориала" в Дагестане. Об этом "Медиазоне" сообщил член правления правозащитной организации Олег Орлов.

По словам Орлова, накануне водитель припарковал автомобиль у дома, а поздно вечером сосед сообщил ему, что машина горит. Водитель и пожарные быстро потушили автомобиль. Рядом с ним нашли емкость с зажигательной смесью, отметил правозащитник.

Орлов связал поджог автомобиля с преследованием организации в Чечне. Он рассказал, что 20 января на этом автомобиле в чеченское село Курчалой ездил дагестанский адвокат, который участвовал в следственных действиях по делу главы грозненского подразделения "Мемориала" Оюба Титиева, арестованного 11 января по обвинению в хранении наркотиков.

17 января в Назрани (Ингушетия) произошел пожар в здании, где находился офис "Мемориала". Никто не пострадал. Сгорели компьютеры, мебель и часть документов. В организации заявили, что помещение подожгли. На видео, зафиксировавшем поджог, видны два молодых человека в масках и перчатках с канистрой в руках. Кроме того, в кабинете главы "Мемориала" в Назрани Тимура Акиева нашли расплавленную пластиковую бутылку с запахом керосина.