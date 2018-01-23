Полиция обыскала штаб Алексея Навального во Владивостоке

В штаб Алексея Навального во Владивостоке во вторник пришли полицейские и сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э"). Они изъяли листовки и баннеры, а также задержали координатора штаба Никиту Панфилова. Об этом корреспонденту "Сибирь.Реалии" сообщил волонтер Дмитрий Куличаев.

По его словам, когда в штаб заходил посетитель, за ним вошли сотрудники полиции и люди в штатском. Они сказали, что у них разбирательство по административному делу. У Никиты Панфилова забрали паспорт и заявили, что хотят отвезти в полицию, чтобы предъявить обвинение за нарушение установленного порядка организации массовой акции из-за его репоста в соцсети по поводу митинга 28 января. Позже активиста доставили в отделение.

Волонтер отметил, что большинство полицейских не представляются и не хотят показывать документы. В штабе заявили, что для обыска нет оснований.

22 января полицейские провели обыск в тольяттинском штабе Навального. Координатор Сергей Ионов заявил, что мероприятие было незаконным, так как сотрудники правоохранительных органов даже не предъявили разрешение прокурора на обыск. Ранее полиция также провела обыски в самарском и псковском штабах Навального.

Алексей Навальный не был допущен до выборов президента из-за приговора по делу "Кировлеса". Его штабы сейчас работают как "штабы забастовки избирателей", к которой оппозиционер призвал своих сторонников.