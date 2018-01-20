В Пскове в штаб Алексея Навального пришла с обыском полиция

Полиция в субботу пришла с обыском в псковский штаб оппозиционера Алексея Навального для "изъятия материалов в рамках административного расследования", передает корреспондент Радио Свобода.

Как пояснил координатор штаба Валентин Болдышев, полицейские пересчитывают и забирают все печатные материалы, а также оргтехнику. Изъят в том числе и личный ноутбук координатора.

По словам полицейских, расследование ведется по статье об изготовлении и распространении незаконных агитационных материалов. Речь идет о листовках с призывом участвовать в забастовке избирателей. Основанием для проведения следственных действий, по словам Болдышева, стали некие "заявления граждан".

В среду, 17 января, полиция изъяла со склада транспортной компании "СПСР-Экспресс" посылку с аналогичными листовками, отпечатанными в типографии Санкт-Петербурга.

Псковский штаб Навального участвует во всероссийской акции "Забастовка избирателей", объявленной Алексеем Навальным после отказа ЦИК в регистрации его инициативной группы на выборах президента. На 28 января запланированы уличные акции в 80 городах. В Пскове митинг состоится в местном гайд-парке.