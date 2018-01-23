Верховный суд Татарстана утвердил приговор по делу о пытках в полиции

Верховный суд Татарстана оставил без изменений условные сроки четверым бывшим полицейским, которые избили до смерти задержанного. Об этом сообщил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Ранее Кировский районный суд Казани признал бывших сотрудников отделения полиции "Юдино" виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Сергея Петикина суд приговорил к 4 годам условно, его брата Алексея, а также Эдуарда Болгарова и Олега Бачурова – к 3,5 годам условно.

1 февраля 2012 года бывшие полицейские задержали замдиректора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова и доставили в отдел полиции. Там задержанного избивали, а потом связали в позе "ласточка", после чего он умер. Этот вид пыток широко распространен в полиции России, поскольку не оставляет телесных повреждений, отмечают в "Агоре".

Следственный комитет четыре раза отказывался возбуждать дело и согласился только после того, как было опубликовано видео пыток. За 5 лет дело пытались трижды прекратить, а все материалы передали в суд после того, как летом прошлого года ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу брата погибшего.