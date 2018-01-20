Возможность участвовать в играх в Пхенчхане осталась у 389 россиян

Возможность принять участие в Олимпийских играх Пхенчхане осталась почти у четырехсот российских атлетов. Международный олимпийский комитет сократил на 111 пунктов предварительный список, ранее насчитывавший 500 человек.

При этом пока неизвестно, кто именно из россиян поедет на игры. Окончательные списки будут опубликованы не ранее 27 января, после нескольких проверок, сообщается на сайте МОК.

Издание The New York Times отмечает, что Россия сохраняет шанс на "мощное" присутствие на Олимпийских играх и напоминает, что в Сочи сборную представляло 232 атлета.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.