Сулейман Керимов вернулся в Ниццу после поездки в Россию

Российский бизнесмен и член Совета Федерации Сулейман Керимов, находящийся под следствием по вопросам налогового мошенничества во Франции, вернулся в Ниццу после краткого визита в Россию. Поездка была разрешена французскими властями, заявили во вторник власти Ниццы. "Он вернулся в понедельник", – сказал агентству Reuters прокурор Жан-Мишель Претре.

Во время трехдневного визита в Россию Керимов встретился со спикером верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко.

Журнал Forbes называет Керимова одним из самых богатых бизнесменов России с состоянием более 6 миллиардов долларов. Его семья контролирует крупнейшего в России производителя золота "Полюс ООО".

Российского миллиардера, члена Совета Федерации России от Дагестана Сулеймана Керимова задержали 20 ноября в аэропорту Ниццы. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 400 миллионов евро. По версии следствия, российский политик создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу по заниженной стоимости, чтобы снизить налоговые выплаты. Керимов обвинения отвергает.