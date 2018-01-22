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Сулейман Керимов встретился с Валентиной Матвиенко

Сулейман Керимов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с сенатором Сулейманом Керимовым в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации, информирует "Газета.Ru".

"Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на Родину", – говорится в сообщении. Обсуждались ли на встрече другие вопросы – не сообщается.

Сенатор находился в России с разрешения органов французского правосудия, отмечают в Совете Федерации.

Керимов был задержан во Франции 20 ноября, он обвиняется в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

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