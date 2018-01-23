В штате Кентукки при нападении на школу есть жертвы

В школе на юго-западе штата Кентукки, в графстве Маршалл, не менее пяти учащихся получили огнестрельные ранения. Полиция зедержала подозреваемого нападавшего, сообщил телеканал CBSNews со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям.

Губернатор штата Кентукки Мэт Бевин сообщил об одном убитом, нескольких раненых и уточнил, что многие подробности произошедшего остаются неизвестными.