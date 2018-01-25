"Нас слишком больно ударили"

Достаточно проехать по любому району Новосибирска, чтобы убедиться: в городе идет интенсивное строительство. В подавляющем большинстве случаев возводятся высотные дома. Уходят в небытие так называемые "нахаловки" – колоритные районы с одноэтажной, деревенского вида застройкой. К переменам горожане привыкли. Лишь в особых случаях новое строительство вызывает болезненную реакцию. Жилой комплекс "Сосновый бор" на улице имени Богдана Хмельницкого – как раз такой особый случай. То, что здесь возводится, местные жители называют "скандальным объектом".

Пока из запланированных пяти многоэтажек готова только бетонная коробка одного дома. Однако на различных сайтах нет недостатка в предложениях по покупке в нем квартир. Звоню по телефону, указанному под крикливым рекламным текстом "Экологично, практично и атмосферно! Район рядом с лесом. Уютная атмосфера и близость с природой". Мой собеседник сообщает, что он представляет интересы застройщика, то есть ЗАО "СД Альфа Капитал":

– Наш портал новостроек "Мой город" работает напрямую с застройщиком. Мы – представители отдела продаж. Сейчас действует акция для двухкомнатных квартир. На каждом этаже их три. Скидки предоставляются для тех квартир, что смотрят на Богдана Хмельницкого и на хоккейную арену. И это – независимо от этажа, любой можно взять.

– Кстати, о хоккейной арене. Я наслышана, что эта стройка заморожена, потому что дом может упасть как раз на Ледовый дворец спорта.

– Нет, ничего не заморожено. Стройка идет активно. Она началась только в прошлом году, но уже построен каркас и уже ведутся кирпичные работы.

– Но может быть, раньше прекращалось строительство на какой-то срок?

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– Нет, такого не было. Ни на один день работы не останавливались.



Вполне может быть, что кому-то улица Богдана Хмельницкого с ее архитектурой в неоклассическом стиле покажется несовременной и старомодной. Однако здешние обитатели свою улицу ценят и любят. Они даже добиваются придания ей охранного статуса достопримечательного места. Улица сформировалась около 60 лет назад, от начала и до конца по единому плану. В план с тяжеловесной дотошностью помимо жилья входили общественные пространства и объекты социального назначения. Ровно в таких параметрах и количествах, какие нужны для комфортной жизни обычного горожанина.

На вопрос, почему так случилось, что на этой отдельно взятой локальной территории люди пытаются отстаивать свои интересы едва ли не последовательнее и заметнее, чем где-либо в Новосибирске, активист общественного движения "Защитим Богданку!" Татьяна Чернакова говорит: "Наверное, потому что нас слишком больно ударили":

Застройщик подсуетился и махом все снес

– C самого начала мы протестовали против этого проекта. Там много нарушений. Все началось с того, что земельные участки, на которых располагались клуб "Отдых" и Дворец спорта, были переданы в процессе приватизации Новосибирскому заводу химконцентратов (НЗКХ), который когда-то и строил весь наш соцгородок. Раньше было такое правило – выделялись земли, и для работников предприятий строились эти городки или жилые массивы вместе с магазинами, социальными объектами и так далее. Так вот, когда в 90-х годах начался процесс приватизации, социальные объекты должны были перейти в муниципалитет либо в федеральную собственность. Однако с этими объектами так не произошло. Их отдали НЗКХ. А завод, в свою очередь, их продал частному девелоперу, предпринимателю Сергею Дородных. Несмотря на то что в целевом назначении участков при продаже значились эксплуатация Дворца спорта и эксплуатация клуба "Отдых", чудесным образом это изменилось на многоквартирные дома. Так что вся эта цепочка – с нарушениями. И вот застройщик подсуетился и махом все снес.

– Правильно ли я поняла, что Дворец спорта и клуб "Отдых" располагались на месте нынешней стройплощадки?

– Да, как раз на этом месте. Кроме того, там были спортивные площадки на открытом воздухе, был фонтан, клумбы, росли полувековые голубые ели. То есть это был Дворец спорта с прилегающей территорией для отдыха горожан. Когда сносили "Отдых", тоже все горевали и протестовали. В городе Новосибирске это был самый большой клуб с самым большим залом. В нем проводились встречи выпускников школ и встречи однокурсников. Вот чего мы лишились! Вместо всего этого наш ушлый девелопер решил построить жилой комплекс.

Конечно, место замечательное – практически центр Новосибирска, и при этом рядом с реликтовым сосновым бором, который сохранился в городской черте. Правда, когда подготавливали стройплощадку, помимо тех самых семи голубых елей спилили и 32 сосны. А для нас каждое потерянное дерево – это трагедия.

Как бы то ни было, место на Богданке элитное. Сергей Дородных понимал, что здесь будут очень дорогие квартиры.

– Вы мне писали, что во Дворце спорта занятия по карате вела чемпионка мира Анна Лобач. Теперь она тренирует учеников в подвале жилого дома. Хорошего в этом, разумеется, мало, но будем реалистами. И Дворец спорта, и "Отдых" не вернуть. Высотный дом строится. Есть ли смысл сейчас протестовать против этого?

Мы лишаемся общественных пространств

– Есть! Конечно, этот дом уже никуда не деть, но наша борьба направлена на то, чтобы рядом не вырос другой дом. Чтобы у нас на улице сохранились и общественные пространства – и бульвар, и фонтан, и другие объекты благоустройства. Все, к чему люди привыкли. Знаете, если бы дома ЖК "Сосновый бор" предполагались бы не на первой линии по Богдана Хмельницкого, а подальше; если бы по крайней мере они не искажали планировку нашей улицы, может быть, это было бы не так страшно. Но два высотных дома из пяти он собирается построить прямо по первой линии, причем на том месте, где был бульвар. И этот бульвар он хочет превратить в автостоянку. Нас это, конечно, беспокоит, потому что мы лишаемся общественных пространств.

– Обращались ли активисты движения "Защитим Богданку" в надзорные органы?

– Разумеется. И вообще – в самые разные инстанции. В частности, в прокуратуру Новосибирской области. Мы делали это неоднократно и по многим поводам. В связи с продажей участка, скрытого перезонирования и так далее. Однако прокуратура занимает такую интересную позицию! Когда мы находим какие-то нарушения, ответы даются с задержкой. И за этот отрезок времени, как правило, нарушения исправляются. В частности, когда мы написали, что градостроительный план был выдан на два участка, что противозаконно, пока прокуратура отвечала, эти два участка в документах объединили в один. Когда мы говорили, что разрешение на строительство было выдано в то время, когда не все документы были правильно подготовлены, когда градостроительный план не соответствовал законодательству, тут же выдают новое разрешение на строительство. Здесь явно чувствуется поддержка застройщика со стороны власть имущих. Так что следующую жалобу пришлось отправить уже в Генпрокуратуру РФ. На этот раз – жалоба уже на прокуратуру нашего региона.

Среди прочего мы сообщаем Юрию Чайке о вопиющих нарушениях, допущенных на ранних этапах строительства. Я имею в виду подготовку перед заливкой фундамента. Как правило, когда строятся высотные дома, подготавливается площадка, укрепляется грунт (и у застройщика это написано в проектной документации), кладется щебеночная подушка и после этого заливается фундамент. После заливки по всем стандартам должна быть выдержка фундамента не менее 28 суток, а затем – испытания на прочность. Но строительная компания решила эти операции не проводить. У этого дома нет щебеночной подушки под фундаментом и практически не было ни одного дня выдержки. Как только залили фундамент, сразу начали строить этаж.

– Но, может, это такое ноу-хау в строительстве? Может быть, нет в этом ничего страшного?

Высотка может упасть на Ледовый дворец спорта, который стоит рядом. А в Ледовом дворце бывает до 7 тысяч зрителей

​– Может быть, и ничего страшного, однако в документации это прописано, в проекте это прописано. Госстройнадзор Новосибирской области, куда мы обратились, провел проверку и официально подтвердил: нарушения существуют. А именно – что отсутствует щебеночная подушка, заложенная в проекте и отсутствуют испытания на прочность, которые должны предшествовать дальнейшему строительству. И было предписано исправить эти нарушения, хотя я не представляю, как можно это исправить. Что, щебенку каким-то образом забили под фундамент или провели испытания на прочность, когда выстроено 20 этажей? Это невозможно!

Мало того, проектом предусмотрена автостоянка под домом. В технической документации написано, что нижняя отметка автостоянки – минус 5,5 метров. Нас очень беспокоит, что рядом с высоткой станут копать эту яму. Поблизости там течет речка Ельцовка. Там подвижный грунт. Неслучайно предыдущее строительство на этом месте не увенчалось успехом, то есть забивали сваи, и они просто уходили в грунт. Мы поэтому, собственно, и написали в Госстройнадзор – предупреждали об опасности.

– Между тем стройка идет полным ходом. На что вы надеетесь?

– Сейчас она идет не полным ходом. Официально, на бумаге ее приостановили как раз из-за нарушений, о которых я рассказала. Впрочем, когда официально строительство было заморожено, дочерняя компания "СД Альфа Капитал" строила по ночам и по выходным. Это даже смешно. Как можно было оставить такие действия в секрете? Мы ведь здесь живем и все видим. Сергей Дородных, видимо, считает, что он безнаказан.

Нарушения, скорее всего, носят неустранимый характер. И мы будем добиваться, чтобы эту стройку остановили, потому что это опасно.

Высотка может упасть на Ледовый дворец спорта, который стоит рядом. Рыхлый грунт никто никуда не дел, прибрежную зону никто никуда не дел, внутренние ручейки там как были, так и остались. А в Ледовом дворце бывает до 7 тысяч зрителей. Представьте, что будет, если вся эта конструкция рухнет на него?!

Мы считаем, что доверять строительство высотных домов товарищу, который так халатно относится к стройке, неправильно. Мы будем бороться за то, чтобы ему не дали разрешения на строительство следующего дома.

Мы снова будем писать Путину, потому что, к сожалению, без обращения к Путину на местном уровне ничего не решается. Может быть, и там, конечно, ничего не решится, но то, что на местном уровне ничего не решится – это однозначно.

– По поводу местного уровня. Каковы ваши взаимоотношения с мэром города? Анатолий Локоть, как известно, коммунист. Он не раз заявлял, что нужды рядовых горожан – предмет его особой заботы.

– В ноябре мы, активисты движения "Защитим Богданку!", попали на прием к Локтю. Первым его действием после этого совещания был отзыв разрешения на строительство. И мы думали, что все замечательно – он поможет нам отстоять наши права. Но мэр у нас не главный человек. Вскоре все вернулось на круги своя. Сейчас он отстранился от решения наших проблем. Думаю, что Анатолий Евгеньевич оказался слабее, чем мы рассчитывали.

– В Новосибирскую область пришел новый губернатор, точнее исполняющий обязанности. Это Андрей Травников. Обращались ли вы к нему?

– Да, мы написали ему два письма. Одно письмо было написано по поводу достопримечательного места, и он довольно оперативно отреагировал. Тут же меня вызвали к начальнику Управления по охране памятников. Было собрано заседание рабочей группы, то есть в деле придания улице Богдана Хмельницкого охранного статуса работа начала двигаться.

А вот на письмо по поводу нарушений на стройке ответил Владимир Знатков, его заместитель. Знатков – из команды предыдущего губернатора. Он связан со всей этой когортой, которая всем этим и воротила. Поэтому и письмо соответствующее, что, да, нарушения есть, да, прокуратура отреагировала, застройщик подал уведомление, что нарушения устранены, но Госстройнадзор еще не проверил. Это просто отписка.

– Ваши оппоненты нередко упрекают активистов движения "Защитим Богданку!" в том, что вы ничего не хотите менять. Что город – это не музей, здесь должно возникать что-то новое, в том числе новая застройка. Как вы относитесь к таким аргументам?

На готовую благоустроенную территорию, на готовую инфраструктуру сажаешь свои вертикальные бараки

– Развитие остановить невозможно, но развитие бывает разное. Если для того, чтобы развить какую-то территорию, надо вырубить сосновый бор или уничтожить спортивное сооружение, я против такого развития. Если же сносится аварийное жилье, если благоустраивается какая-то запущенная территория, пустыри – никто не против! В нашем районе есть территории, которые можно развивать. Но здесь интересы застройщика другие. Ему ведь нужно было получить замечательную территорию и при этом как можно меньше в нее вложить. Посудите сами, если бы он сносил аварийное жилье, взамен нужно было бы предоставлять людям новые квартиры. Если бы это был пустырь, нужно было бы проводить коммуникации. А здесь все замечательно – сносишь спортивное сооружение и клуб "Отдых", не строишь никаких коммуникаций, никого не расселяешь. На готовую благоустроенную территорию, на готовую инфраструктуру сажаешь свои вертикальные бараки. Продаешь их дорого, потому что рекламируешь место. Не свои дома, а место, которое создано не тобой, при этом лишая людей, живущих здесь поколениями, зон отдыха и возможности заниматься спортом. Вот ведь что возмутило жителей.

Так что мы не против развития города, но развитие должно происходить цивилизованно. И мы были бы не против, если бы на месте спортивного объекта вырос бы новый спортивный объект, а на месте культурного объекта выросло бы новое культурное заведение. Пусть не клуб "Отдых", пусть это была бы картинная галерея, пусть это был бы театр – никто не против именно такого развития. Но поставить вместо спортивного сооружения пять жилых высоток – это не развитие, – говорит Татьяна Чернакова.