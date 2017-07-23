Топоры в Шаманском лесу

На байкальском острове Ольхон землевладельцы с новыми силами принялись за рубку реликтового леса и капитальное строительство, уже признанные прокуратурой Иркутской области незаконными. Местные жители сетуют, что приезжие китайцы и москвичи уничтожают священные для них места, а общественники волнуются, что застройщики успеют испортить экологию места до того, как ведомства заставят их прекратить стройку.

Внезапные соседи

О новых соседях жители ольхонского поселка Хужир узнали спустя несколько лет после того, как те скупили местные заповедные земли.

– Первый забор поставили в Сарайском заливе в 2014 году, местные подняли шум из-за того, что "сосед" начал рубить священный для них Шаманский лес, тогда и выяснилось, что администрация Хужирского муниципального образования продала эти участки незаконно еще в 2009 году, – рассказала РС общественница Любовь Аликина. – Я лично приехала сюда в мае 2017 года, когда забором новый землевладелец не ограничился и начал строить жилой дом. Тогда же выяснилось, что сакральные места администрация поселка распродавала очень активно – на тот момент "всплыло" 14 участков, незаконно выделенных местными властями частным лицам.

Весной 2017 года общественники спешно составили сразу несколько жалоб на незаконные рубку и строительство, направив их в прокуратуру Иркутской области, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. Областная прокуратура спустя месяц подтвердила, что земли были выделены незаконно, однако новых собственников этот документ не остановил.

– В июле рубку реликтовых деревьев начал второй "сосед". Согласно документам, которые он нам предоставил, власти Хужира разрешили ему жилое строительство с учетом мелких нюансов, как то: не трогать деревья, а при строительстве дома, бурении скважины, организации септика и прокладке коммуникаций учитывать "особенности местности", – цитирует документ Любовь Аликина. – На самом деле все эти оговорки, безусловно, никак не защищают ни Шаманский лес, ни экологическую зону Байкала, в которой этот беспредел происходит. Выделение земель и выдача разрешений на строительство в этом месте дело абсолютно незаконное.

К слову, прокурорская проверка выявила, что незаконных землеотводов было не 14, а 26.

– Прокуратура предоставила нам сведения о том, что на территории уникальной Сарайской бухты Ольхона сформировали и поставили на кадастровый учет 26 участков земли, отнеся их к категории "земли населенных пунктов". 19 из них выделили под жилое строительство, на четырех уже построены или строятся здания, в том числе двухэтажный бревенчатый сруб и конструкция непонятого назначения из металлических контейнеров. Большинство этих участков поставили на кадастровый учет в 2010 году, но есть и 2012, и 2014, и 2008 годы. Площадь участков примерно по 1200 квадратов или чуть больше. Еще четыре участка выделили с назначением под туристические комплексы. Один из них площадью в 10573 квадрата пока никак не огорожен и не застраивается, но поставлен на кадастровый учет еще в 2007 году. Другие три участка, выделенные одному частнику в 2014 году, имеют общую площадь в 16 557 квадратов. Они уже обнесены общим забором, за ним видны гостевые домики под вывеской туркомплекс "Сарайский". Еще одна территория в 2400 квадратов поставлена на кадастровый учет в 2010 году под ведение личного подсобного хозяйства, но на нем уже построили жилой дом. Три участка, которые власти определили под природно-познавательный туризм, – по-прежнему в собственности Хужирского муниципального образования. Там возвели строение неопределенного назначения в 196 квадратов лишь с одной вывеской "Мы открылись!", – приводит итоги проверки депутат Госдумы РФ Николай Николаев.

Пока мы будем доказывать очевидное в суде, Шаманский лес могут уже вырубить полностью

Все перечисленные участки расположены на землях Прибайкальского национального парка. По заключению иркутского Росприроднадзора они также относятся к водоохранной зоне Байкала в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На фоне этих заключений, резюмируют общественники, незаконно именно решение местной администрации.

– Но пока мы будем доказывать очевидное в суде, Шаманский лес могут уже вырубить полностью, – замечает Любовь Аликина. – Моя практика показывает, что рассмотрение подобных дел занимает в среднем год.

Место шаманов

Шаманский лес, у которого внезапно появились новые владельцы, по замечанию экологов, состоит из реликтовых сосен и лиственниц возрастом свыше 400 лет. Даже сейчас оставшийся массив леса находится в хорошем санитарном состоянии.

– Деревья жизнеспособны, они формируют не только уникальный природный ландшафт, лес служит домом для множества эндемиков, представителей флоры и фауны, которые можно встретить только на Ольхоне. Там живут редкие растения, занесенные в Красную книгу, – замечает иркутский эколог, кандидат биологических наук Виталий Рябцев. – Зона этого места должна составлять не менее 500 метров. То, что происходит на заливе сейчас, явно незаконно. Однако я бью тревогу с 2014 года, когда там появился первый забор, и толку ноль!

Не шаманы в этом лесу вообще стараются без дела не бывать. Для кармы чревато

Тогда же, по словам эколога, он написал в прокуратуру области первое заявление. На сегодня в ведомстве отвечают, что подготовили иски о признании договоров купли-продажи и аренды этих земель недействительными, а также заявления о сносе всех строений и сооружений на упомянутых участках. Местных жителей, на глазах которых стройку начинают все новые и новые незаконные землевладельцы, эти сообщения совсем не успокаивают.

– Это место для жителей Ольхона сакрально. Какие-то десять лет назад тут даже появляться не каждый день можно было. Тут до сих пор местные не шумят, ходят на цыпочках, разговаривают тихо, – признается ольхонский шаман Валентин Хагдаев. – Не шаманы в этом лесу вообще стараются без дела не бывать. Для кармы чревато. Мы и сейчас проводим здесь различные обряды, разговариваем с духами рода, просим хорошего года. Место значимое и с точки зрения археологии, тут находятся археопамятники. Что будет, если его застроят?! Я, думаю, высшие силы этого не допустят. Не хотелось бы пугать, но у одного из этих понаехавших, срубивших шаманские лиственницы, недавно отец умер. Место особое, за него я не волнуюсь, а вот деревья жалко: 400 лет простояли, а их за недели спилили. Новые будут долго расти.

Не все местные настолько уверены в благополучном исходе для Сарайского залива. Других хужирцев активность иногородних и иностранных покупателей сильно беспокоит.

Мы когда их с бензопилами увидели в нашем лесу, где десятки поколений святых людей, шаманов, захоронены, чуть не обалдели. А что сделаешь? С вилами на них кидаться?

– Я не понимаю, почему для одних людей законы писаны, а другим – они побоку?! Нам, островитянам в нескольких поколениях, приходится скотину пасти на двух сотках из-за экологического законодательства, а этим москвичам и китайцам можно рубить вековые сосны и строить из них кафе и гостиницы. Конечно, это все не местные, знающие люди разве полезли бы на это место?! Хоть земля у нас и недорога, но позволить себе скупать ее гектарами могут только иностранцы и жители столицы, – рассуждает жительница Ольхона Валерия Погодаева. – Мы когда их с бензопилами увидели в нашем лесу, где десятки поколений святых людей, шаманов, захоронены, чуть не обалдели. А что сделаешь? С вилами на них кидаться? Так исполнители же не виноваты. Мы уже подходили и показывали "хозяевам" бумаги из прокуратуры и природнадзора. Они вертят головами, ничего, мол, не знаем. Выходит, придется жалобы и иски на каждого "соседа" отдельно составлять? За это время от острова ничего не останется.

Появляются большие шансы отстоять незаконно выделенный им кусок земли, если на нем успели залить хотя бы фундамент дома

По мнению активистов, предположение сельчан не лишено логики, и именно с попыткой затянуть время судебных разбирательств общественники связывают старт массовой застройки в Сарайском заливе.

– Недавно был нехороший прецедент в Верховном суде РФ: буквально в этом месяце по делу о незаконно выделенном участке, на котором есть объект незавершенного строительства, судья постановил отказать в сносе здания и возврате участка властям города. Что это значит для наших "захватчиков"? Если речь о недостроенном жилом доме, у них появляются большие шансы отстоять незаконно выделенный им кусок земли, если на нем они успели залить хотя бы фундамент дома, – говорит активистка Любовь Аликина. – Кроме того, накануне уже во втором чтении депутаты Госдумы приняли так называемый закон о лесной амнистии, которая также сильно усложнит возврат незаконно отведенных земель. Даже нацпарки и водоохранные зоны будет трудно вернуть.

На сегодня, по сообщению прокуратуры Иркутской области, по делу "о Сарайской бухте" ведомство оценивает, насколько эффективно свои функции по охране и защите Прибайкальского нацпарка исполняет "Заповедное Прибайкалье".

"Рассматривается вопрос об ответственности должностных лиц, постановивших отвести указанные земли под жилое и коммерческое строительство", – добавили в пресс-службе ведомства. О принуждении ведомством прекратить рубку леса и строительство в экологической зоне Байкала не сообщается.