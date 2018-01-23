Минкульт: "Смерть Сталина" отправят на дополнительную экспертизу

Министерство культуры отправит на дополнительную "юридическую экспертизу" художественный фильм "Смерть Сталина", который во вторник лишили прокатного удостоверения в России. Об этом заявил журналистам министр культуры Владимир Мединский.

По утверждению чиновника, в стране нет цензуры, а отмена показа фильма связана с некими "вопросами морали", которыми руководствуется ведомство. Мединский добавил, что "люди старшего поколения" могут воспринять картину про смерть вождя как "оскорбительную насмешку над всем советским прошлым".

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение картине "Смерть Сталина" 17 января. 25 января фильм должны были показать в 30 кинотеатрах Москвы, но во вторник Минкульт заявил об отзыве разрешения на показ картины. Такое решение объяснили обращением "группы юристов", которые увидели в фильме признаки экстремизма и сочли, что он оскорбляет память погибших.

Мировая премьера британской сатирической комедии "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи состоялась в сентябре 2017 года. Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.