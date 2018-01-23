В штате Кентукки жертвами стрельбы стали двое подростков

В американском штате Кентукки 15-летний подросток открыл стрельбу по одноклассникам в средней школе городка Бентон. Губернатор штата Мэтт Бевин на специальной пресс-конференции сообщил, что жертвами стрельбы стали два подростка. 15-летняя девочка погибла на месте, юноша того же возраста умер от полученных ран в госпитале. В общей сложности были ранены 17 человек, 15 из них получили пулевые ранения.

Полиция задержала стрелявшего. О его личности и мотивах его поступка пока ничего не сообщается. Как заявили в правоохранительных органах, ему могут быть предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.

Стрельба в Бентоне стала первым подобным происшествием в американских школах в 2018 году, отмечает агентство Associated Press. Всего же, начиная с 2013 года в США зарегистрировано 283 случая насилия с применением огнестрельного оружия в школах.