Навальный выступил на слушаниях в ЕСПЧ по делу о задержаниях

В Европейском суде по правам человека проходят слушания по делу "Навальный против России" за неоднократные задержания политика. Алексей Навальный приехал в Страсбург, чтобы выступить перед судьями.

В феврале 2017 года ЕСПЧ присудил Навальному 63 тысячи евро за семь задержаний на массовых акциях протеста в период с 2012 по 2014 годы. Суд признал, что Россия нарушила статью о свободе собраний Европейской конвенции по правам человека. Все обращения Навального в российские суды были отклонены.

Министерство юстиции России обжаловало в ЕСПЧ решение о выплате компенсации Алексею Навальному. Позднее суд в Страсбурге принял решение о передаче дела на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ, которая фактически является апелляционной инстанцией.

Алексей Навальный считает свое преследование политически мотивированным. "Вероятность того, что в этом деле нет политики, так же низка, как то, что мы в этом здании встретим динозавра, или то, что Путин проиграет выборы в марте", – сказал он, выступая в среду в ЕСПЧ.

В конце декабря Алексей Навальный подавал документы в ЦИК для участия в выборах президента России. Однако ему было отказано в регистрации из-за приговора по делу "Кировлеса", несмотря на решение ЕСПЧ об его отмене. Сторонники Навального объявили о начале бойкота выборов. На 28 января запланирована так называемая "забастовка избирателей".