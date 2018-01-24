СМИ: в Новокузнецке кондуктор высадила ребенка из автобуса на мороз

В Кемеровской области следователи проверяют информацию о том, что в Новокузнецке кондуктор высадила из автобуса 11-летнюю девочку на 35-градусный мороз. Об этом сообщает "МБХ-медиа" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Ранее в редакцию местного сайта NK.LIFE обратились родители девочки. Они рассказали, что 23 января их дочь села в автобус №90, но не смогла оплатить проезд транспортной картой. Наличных денег у ребенка не было. Кондуктор выгнала ее из автобуса, сообщили родители.

В ноябре 2016 года Следственное управление Екатеринбурга возбудило уголовное дело после сообщения о том, что кондуктор выгнал из автобуса девятилетнюю школьницу, у которой не было билета, и девочке пришлось идти домой в сильный мороз.

В Кирове в 2013 году мировой суд вынес обвинительный приговор в отношении кондуктора Светланы Чирковой, которая, по данным следствия, вытолкнула из автобуса на мороз 10-летнего мальчика. Ее приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей. По словам мальчика, кондуктор требовала с него дополнительную плату за школьный рюкзак.