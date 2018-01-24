Генпрокурора Чайку попросили проверить фильм "Смерть Сталина"

Общественный совет при Министерстве культуры России попросил генерального прокурора Юрия Чайку проверить фильм "Смерть Сталина" на наличие признаков экстремизма. Издание РБК сообщает, что обращение было направлено накануне – в тот же день, когда Минкульт отозвал у картины прокатное удостоверение.

В письме у Чайки также просят вынести министру культуры Владимиру Мединскому предостережение "о необходимости принятия мер по недопустимости нарушения законодательства".

Сам Мединский накануне вечером заявил, что "Смерть Сталина" направят на "дополнительную юридическую экспертизу".

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение картине "Смерть Сталина" 17 января. Первые показы были намечены на 25 января, но во вторник Минкульт заявил об отзыве разрешения. Такие меры объяснили обращением "группы юристов", которые увидели в фильме признаки экстремизма и сочли, что он оскорбляет память погибших.

Мировая премьера британской сатирической комедии "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи состоялась в сентябре 2017 года. Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.