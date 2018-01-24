Когда "Смерть Сталина" придет в страну Путина?

Министр культуры России Владимир Мединский запретил прокат комедии "Смерть Сталина" как якобы "экстремистской". Премьера была назначена на 25 январря.

Что это? Приступ патриотической паранойи сталинистов из Минкультуры? Нельзя показывать фильм «Смерть Сталина» в стране, где не все ещё в курсе, что он умер? Заигрывание Кремля с электоратом коммунистов? Страх предвыборного стеба над "вождями СССР"? Смех над Сталиным и его наследниками - удар по Путину?

Спорят один из "запретителей", член Общественного совета Министерства культуры Павел Пожигайло, британский журналист Маша Слоним, кинокритик Антон Долин, политик Леонид Гозман.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 24 января в 19-05