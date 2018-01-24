Депутат Госдумы предложила создать "совет по нравственности"

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила создать в России совет по нравственности. По замыслу депутата, он должен заняться экспертной оценкой художественных произведений. Драпеко заявила агентству "Интерфакс", что "в условиях информационной войны" нужно "ограничить возможность распространения информации, наносящей вред нравственности".

Поводом для инициативы депутата стала комедия "Смерть Сталина". Драпеко отметила, что сейчас фильм могут запретить, только если найдут в нем порнографию или призывы к свержению государственного строя. И поэтому британскую картину "не смогли остановить". По замыслу депутата, эксперты помогут, к примеру, "отличить насилие в мультфильме про волка и зайца от ужасного насилия <...> когда пилят пилой череп вождя".

23 января Минкульт отменил показ в России сатирической комедии "Смерть Сталина" о борьбе за власть в СССР в 1953 году. Отзыв прокатного удостоверения объяснили обращением "группы юристов", которые увидели в фильме признаки экстремизма и сочли, что он оскорбляет память погибших.

В ведомстве заявили, что предлагали прокатчику перенести премьеру на полгода в связи с годовщиной Сталинградской битвы. Проверить фильм на экстремизм попросили Генпрокуратуру России.