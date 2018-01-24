СМИ: по делу о связях с Россией допросили главу ЦРУ

В рамках расследования о возможном вмешательстве России в американские выборы были допрошены высокопоставленные сотрудники спецслужб США, в том числе глава ЦРУ Майк Помпео. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Спецпрокурора Роберта Мюллера, который возглавляет расследование, якобы интересовало, пытался ли президент США Дональд Трамп препятствовать правосудию.

По данным газеты The Washington Post, Мюллер хотел бы лично побеседовать с Трампом о его решении уволить директора ФБР Джеймса Коми и бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. По словам Коми, перед увольнением президент просил его прекратить расследование контактов Флинна с российским послом в Вашингтоне.

Несколько месяцев назад Трамп говорил, что "на все 100 процентов" готов побеседовать с командой Мюллера, однако позже выражал сомнение в необходимости подобной беседы, подчеркивая, что "никакого сговора не было". Москва обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику США неоднократно отрицала.

На этой неделе стало известно, что в рамках расследования был допрошен генпрокурор США Джефф Сешнс. Он стал первым высокопоставленным членом кабинета Трампа, которого допросили следователи Мюллера. По данным американских телеканалов, до конца января спецпрокурор планирует также побеседовать с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном.