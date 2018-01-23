В США следователи Мюллера впервые опросили генпрокурора Сешнса

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс ответил на вопросы следователей спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего российское вмешательство в президентскую избирательную кампанию 2016 года.

Об этом сообщила 23 января газета The New York Times со ссылкой на источники в Министерстве юстиции США. Официальный представитель министерства подтвердила, что беседа состоялась на прошлой неделе.

Это первый известный случай, когда в рамках расследования на вопросы следователей отвечал один из членов кабинета Трампа, сообщило агентство Reuters.

Ранее в январе американская пресса сообщала, что следственная группа Роберта Мюллера может допросить и самого президента Дональда Трампа. Однако, юристы Трампа возражают против встречи президента со спецпрокурором с глазу на глаз, отмечает Би-би-си.