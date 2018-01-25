КПРФ: Удальцов попал в список доверенных лиц Грудинина "по ошибке"

КПРФ попросила Центральную избирательную комиссию исключить лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова из числа доверенных лиц кандидата в президенты России от этой партии Павла Грудинина. Об этом пишет "Коммерсант".

По словам одного из руководителей КПРФ, депутата Госдумы России Юрия Афонина, Удальцов оказался в списке доверенных лиц "из-за технической ошибки".

Накануне ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Грудинина, в который попали Сергей Удальцов и его жена Анастасия. Ее КПРФ исключать из списка не собирается.

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободу в начале августа. Он отбыл 4 с половиной года лишения свободы, к которым был приговорен по так называемому "Болотному делу". Тогда же он призывал выдвинуть единого кандидата в президенты от левых сил. В начале декабря таким кандидатом "Левый фронт" назвал Павла Грудинина.

На предыдущих президентских выборах, прошедших в 2012 году, Сергей Удальцов был доверенным лицом кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова.