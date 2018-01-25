МОК: болельщики могут использовать флаг России на Олимпиаде

Российским болельщикам не запрещено использовать национальный флаг на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

Как пояснили РБК в пресс-службе МОК, отдельным болельщикам или группе фанатов не запрещается брать с собой на Олимпийские игры флаг страны, признанной Международным олимпийским комитетом, даже если ее участие в Олимпиаде "приостановлено".

Однако, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то МОК примет это во внимание и оценит на предмет соблюдения решения исполкома организации от 5 декабря 2017 года, заявили изданию в Международном олимпийском комитете.

Накануне Олимпийский комитет России отметил, что запрет на использование национального флага во время Олимпиады в Пхенчхане не должен коснуться российских болельщиков. Однако обратился в МОК за официальным подтверждением по этому вопросу.

5 декабря Исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. МОК счел доказанным фактом, что власти России на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте. Атлетам, которые доказали, что не употребляли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом и без каких-либо государственных символов России. Заявки на участие в Играх в Пхенчхане подали более 500 российских спортсменов из России. Более ста заявок уже отклонили.