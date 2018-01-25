МВД РФ: нарушения на акциях протеста будут жестко пресекаться

В Министерстве внутренних дел России предупредили, что будут жестко пресекать нарушения закона на массовых акциях и митингах в преддверии выборов президента.

Как заявил в четверг первый заместитель министра Александр Горовой, сотрудники МВД "двумя руками за предоставленное Конституцией и федеральными законами право граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций". Но, как утверждает чиновник, "на этой площадке интересанты раскачивают ситуацию, пытаются путем нарушения закона привлечь к себе внимание". А теперь еще обжалуют это в Европейском суде по правам человека, сказал Горовой.

Аналогичное заявление неделю назад сделали в Росгвардии. Там пообещали в случае провокаций "действовать жестко, но в пределах и рамках действующего законодательства".

На 28 января по призыву Алексея Навального в России запланирована так называемая "забастовка избирателей". Оппозиционер заявил о о начале бойкота выборов после того, как 25 декабря Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах президента России из-за приговора по делу "Кировлеса".

Накануне в Европейском суде по правам человека начались слушания по делу "Навальный против России" за неоднократные задержания политика. Выступая в суде, оппозиционер вновь заявил, что считает свое преследование политически мотивированным. Он пожаловался на то, что его сторонников преследуют, отказываются согласовывать мирные акции и отправляют митинговать в лес.