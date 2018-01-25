Германия заморозила поставку танков Турции после операции в Сирии

Правительство Германии приостановило принятие решения о поставке немецких танков "Леопард" в Турцию. Ранее Анкара обратилась к союзникам по НАТО с просьбой обновить стоящие на вооружении страны боевые машины.

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Зигмар Габриэль договорились, что решение о поставке вооружений будет принято только после формирования новой правительственной коалиции в стране.

Германия занимает третье место в мире по продажам оружия, однако эта тема является чувствительной для населения страны. В частности, споры вызвало использование немецких танков "Леопард 2" в ходе военной операции Турции в Сирии.

20 января президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале наступления на позиции сирийских курдов в районе Африн. Анкара обвиняет вооруженные формирования в пособничестве "терроризму". При этом часть из них сотрудничают с Соединенными Штатами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Президент США Дональд Трамп предупредил Эрдогана, что операции его армии в Сирии грозят перерасти в столкновения между турецкими и американскими войсками.