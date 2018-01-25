Петербургского активиста антифа-движения обвиняют в терроризме

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Суд в Петербурге арестовал на двое суток активиста антифа-движения Виктора Филинкова, которого обвиняют в участии в террористическом сообществе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале.
По версии следствия, Филинков и "неустановленные лица" создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма".
Накануне супруга Виктора Филинкова рассказала, что активист пропал 23 января по дороге в аэропорт Пулково, откуда собирался лететь в Киев. Она также сообщила, что несколько месяцев назад они с мужем заметили за собой слежку.
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Ой! Как вы понимаете, это не то, что мы хотели бы вам показать.
Адрес этой странички был отослан разработчикам для анализа и исправления. Приносим извинения!
Пожалуста, используйте Поиск вверху страницы, чтобы найти больше
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