Петербургского активиста антифа-движения обвиняют в терроризме

Суд в Петербурге арестовал на двое суток активиста антифа-движения Виктора Филинкова, которого обвиняют в участии в террористическом сообществе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале.

По версии следствия, Филинков и "неустановленные лица" создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма".

Накануне супруга Виктора Филинкова рассказала, что активист пропал 23 января по дороге в аэропорт Пулково, откуда собирался лететь в Киев. Она также сообщила, что несколько месяцев назад они с мужем заметили за собой слежку.