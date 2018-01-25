Олимпийский комитет РФ: заявка России на Игры включает 169 атлетов

Окончательная заявка российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхане включает 169 атлетов. Об этом заявил вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Всего в состав российской делегации должны войти 340 человек – кроме спортсменов она также включает сопровождающий персонал.

Для официального участия в Олимпиаде атлеты должны получить приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Приглашения рассылаются индивидуально, при этом спортсмены вправе отказаться ехать на Игры. В самом МОК заявления российских чиновников пока никак не прокомментировали.

В декабре прошлого года сборную России отстранили от участия в зимней Олимпиаде. МОК счел доказанным, что российские власти на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте.

Атлетам, которые доказали, что не употребляли запрещенные вещества, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. Заявки на участие в Играх подали более 500 спортсменов из России. Более ста заявок уже отклонили. Ранее в МОК также пояснили, что болельщикам на Олимпиаде в Пхенчхане не будут запрещать использовать российский флаг.