МОК объяснил критерии недопуска спортсменов из России на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет опубликовал список критериев, на основании которых спортсменам из России могут отказать в участии в Олимпиаде. Среди 17 пунктов – упоминания в антидопинговых расследованиях двух комиссий МОК и докладе ВАДА, пометки на пробирках, содержание соли в пробах спортсменов, несоответствие ДНК и необъясненные отказы сдавать допинг-тесты.

В качестве возможных причин недопуска упоминаются и манипуляции со стероидами. Комиссия МОК также руководствовалась данными информаторов Всемирного антидопингового агентства и спортивных федераций. Кроме того, учитывалась попавшая в распоряжение комиссии электронная переписка. Полный список российских спортсменов, приглашенных на Игры в Южной Корее, опубликуют 27 января.

В декабре сборную России отстранили от участия в зимней Олимпиаде. МОК счел доказанным, что российские власти на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте. Атлетам, которые доказали, что не употребляли запрещенные вещества, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. Заявки на участие в Играх подали более 500 спортсменов из России. Более ста заявок уже отклонили. Ранее в МОК пояснили, что болельщикам на Олимпиаде в Пхенчхане не будут запрещать использовать российский флаг.