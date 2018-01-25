"На Олимпиаду поедут только честные"

Международный олимпийский комитет опубликовал список критериев, на основании которых спортсменам из России могут отказать в участии в Олимпиаде. Среди 17 пунктов – упоминания в антидопинговых расследованиях двух комиссий МОК и докладе ВАДА, пометки на пробирках, содержание соли в пробах спортсменов, несоответствие ДНК и необъясненные отказы сдавать допинг-тесты. Валери Фурнерон – французский политик, член Социалистической партии, может быть удовлетворена результатом своей работы в качестве председателя органа независимого контроля при Всемирном антидопинговом агентстве. За считаные месяцы на этой должности ей удалось переубедить тех представителей Международного олимпийского комитета (МОК), которые выступали против коллективных санкций в отношении российской олимпийской сборной.

Запрета на участие официальной российской делегации Валери Фурнерон показалось мало. В телефонном заявлении в среду, 24 января, глава МОК Томас Бах поддержал рекомендации возглавляемой Фурнерон независимой комиссии, касающиеся отстранения 111 российских спортсменов от участия в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. По его словам, если имя того или иного спортсмена отсутствует среди приглашенных, у этого есть серьезные причины. Глава МОК не пояснил, утвердит ли комитет список исключенных спортсменов в его нынешнем виде или к таковому будут добавлены и другие имена.

На обращение Радио Свобода из МОК пришел ответ следующего содержания: "Приглашения спортсменам могут быть оформлены только во время регистрации делегаций, 27 января в Пхёнчхане. В связи с этим окончательный список приглашенных атлетов не может быть обнародован ранее этой даты".

Валери Фурнерон от интервью отказалась. Радио Свобода лишь прислали выдержки из ее заявления относительно отстраненных российских спортсменов: "Составляя этот список, возглавляемый мной комитет по рассмотрению приглашений стремился проследить за тем, чтобы только честные российские спортсмены могли быть приглашены на зимние Олимпийские игры. Тщательно проверяя все имеющиеся в нашем распоряжении доказательства, мы стремились полностью убедиться в отсутствии малейшего сомнения и малейшего подозрения в отношении тех атлетов, которые получат приглашения. Если атлет не фигурирует в списке приглашенных, это не обязательно означает, что он использует допинг – данный факт не должен автоматически сеять сомнения по поводу тех, чьи имена не включены в этот список".

Врач-терапевт и бывшая волейболистка, Валери Фурнерон возглавляла министерство спорта Франции с мая 2012-го по апрель 2014 года, в бытность Франсуа Олланда президентом. До июня минувшего года она была депутатом Национальной Ассамблеи (нижней палаты французского парламента) от Социалистической партии, а в октябре возглавила орган независимого контроля при Всемирном антидопинговом агентстве и комиссию по рассмотрению приглашений спортсменов на зимнюю Олимпиаду. В рамках этой независимой комиссии Фурнерон добилась гораздо большего прогресса, чем за годы своего пребывания на должности председателя медицинского комитета Всемирного антидопингового агентства. Его она возглавила в сентябре 2014 года, поставив во главу своих приоритетов борьбу против использования запрещенных препаратов в профессиональном спорте.

После публикации 18 июля 2016 года первой части доклада независимого канадского эксперта Ричарда Макларена относительно систематического использования российскими олимпийцами допинга в период с 2011 по 2015 год Валери Фурнерон сразу заняла твердую позицию. Уже на следующий день после публикации в интервью радиостанции RTL она подвергла самой жесткой критике "государственный допинг", который, по ее словам, практикуется в России:

"Речь идет о систематическом допинге, который поддерживается на самом высоком политическом уровне в России: не просто правительством, но и спецслужбами, лабораториями, национальным антидопинговым агентством и непосредственно структурами, в рамках которых тренируются российские спортсмены. Перед нами действительно удручающий и ошеломляющий доклад. Мы и не представляли, что в 2016 году может существовать подобная систематическая организация по продвижению допинга и что это длится годами. В докладе указывается, что данная система уже действовала во время зимних игр в Ванкувере, то есть она существует как минимум с 2011 года".

Валери Фурнерон напомнила, что в докладе Макларена речь идет в том числе о вмешательстве со стороны спецслужб, которые помогали спортсменам, участвовавшим в зимней Олимпиаде в Сочи, совершать подлог анализов для сокрытия факта наличия в них запрещенный субстанций:

"Это – настоящая политическая организация допинговой системы. И в этом свете многие спортсмены по всему миру чувствуют себя сейчас так, будто у них украли медали".

Неделю спустя, когда Международный олимпийский комитет заявил о своем решении не отстранять Россию от участия в летней Олимпиаде в Рио-Де Жанейро, Валери Фурнерон не скрывала своего недоумения:

"Это решение – не что иное, как большое разочарование. Международный олимпийский комитет имел возможность принять решение, которое продемонстрировало бы его решимость в вопросе сохранения безупречности и неподкупности спорта. Это – не первый раз в олимпийской истории, когда мы стали свидетелями политического обмана. Обмана, который был делом российского государства в целом и который был доказан независимой комиссией, задействованной Всемирным антидопинговым агентством. Эта комиссия показала, что система допинга действует на самом высшем государственном уровне с 2011 года. МОК своим решением перенес ответственность на плечи международных федераций. Да, критерии для участия российских атлетов (в олимпиаде в Рио. – РС) выставлены очень строгие. Тень подозрения, которая теперь нависла над российской делегацией, будет очень непросто преодолеть".

Когда 5 декабря МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России от участия в зимней Олимпиаде в Южной Корее, Валери Фурнерон по праву сочла это решение плодом своей кропотливой работы. Очевидно, что предлагаемые комиссией под ее руководством личные санкции против 111 российских спортсменов, подавших заявку на участие в Олимпиаде, встретят существенное сопротивление со стороны представителей МОК.