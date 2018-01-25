"Дождь": в России впервые признали брак между двумя мужчинами

В России официально признали однополый брак, заключенный между двумя мужчинами в другой стране. Как сообщает телеканал "Дождь", это первый подобный случай.

Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили брак 4 января в Копенгагене, где легализованы однополые союзы. После этого они подали документы в многофункциональный центр услуг в Москве, где им поставили штампы, не задавая "лишних вопросов".

"Дождь" отмечает, что в России признаются браки, заключенные за рубежом, если речь не идет, к примеру, о близких родственниках или иных ограничениях, упомянутых в семейном кодексе.

Заключать однополые браки в России не разрешено. Действующий в стране закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был признан Европейским судом по правам человека дискриминационным. В декабре минувшего года Русская православная церковь официально запретила венчание однополых пар.