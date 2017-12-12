"Нас лишают права на жизнь". Эфир в 21:05
Почему в России не хотят расследовать преступления против сексуальных меньшинств
За время действия в России так называемого закона о запрете гей-пропаганды в стране заметно усилилась дискриминация по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Число насильственных преступлений против людей не, разделяющих представления властей о «традиционых ценностях», увеличилось почти вдвое. Чиновники же в своих отчетах перед международными инстанциями заявляют: проблема надумана, закон надежно защищает всех. Кому верить?
Выясним это у руководителя "Российской ЛГБТ-сети" Игоря Кочеткова и юриста Правозащитного центра "Мемориал" Татьяны Глушковой
Выбор Свободы
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