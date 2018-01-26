Российский рынок труда теряет привлекательность для мигрантов

В ближайшее десятилетие привлекательность российского рынка труда для мигрантов будет постепенно снижаться, а общая убыль численности трудоспособного населения при этом составит от 11 до 13 миллионов человек. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Центра стратегических разработок, возглавляемого Алексеем Кудриным.

Авторы исследования, посвященного проблемам миграционной политики, отмечают, что временные формы миграции могут сократиться из-за затяжного экономического кризиса и стагнации. Иностранные специалисты потеряют интерес к российскому рынку труда, а падение курса рубля и уменьшение числа внешнеэкономических связей могут способствовать оттоку уже находящихся в стране работников.

Среди недостатков миграционной политики России ЦСР выделяет отсутствие последовательности в ее проведении, а также четкой системы дифференцированного отбора мигрантов. Специалисты центра отмечают, что в стране нет системы дифференцированного отбора мигрантов и эффективных институтов для их интеграции.