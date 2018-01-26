Главу карельского "Мемориала" перевели в СИЗО Петрозаводска

Историк и председатель карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев, обвиняемый в изготовлении детской порнографии, доставлен в следственный изолятор Петрозаводска. Об этом в Фейсбуке сообщила журналистка Виктория Ивлева.

С конца декабря Дмитриев находился на психиатрической экспертизе в Институте имени Сербского, после чего его перевели в московский следственный изолятор "Бутырка". Срок ареста правозащитника истекает 28 января, после чего его должны отпустить под подписку о невыезде.

Поводом для возбуждения дела против историка стали фотографии обнаженной приемной дочери, которые тот хранил на компьютере. 2 марта 2017 года ему предъявили обвинения в развратных действиях, незаконном приобретении оружия и фотосъемке в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Защита настаивает, что фотографии Дмитриев делал, чтобы фиксировать физическое развитие девочки. Эту информацию подтвердила повторная экспертиза фотографий, которая не нашла в них признаков порнографии. Друзья главы карельского "Мемориала" считают возбужденное в отношении него дело результатом провокации.