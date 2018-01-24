Правозащитники требуют расследовать нападения на офисы "Мемориала"

Члены правозащитного совета России обратились к генеральному прокурору, министру внутренних дел и главе Следственного комитета России с призывом обратить внимание на события, происходящие вокруг отделений центра "Мемориал" на Северном Кавказе.

Правозащитники просят разобраться в деле главы "Мемориала" в Чечне Оюба Титиева и передать расследование Следственному департаменту МВД РФ. Они также требуют от генерального прокурора России Юрия Чайки взять под контроль расследование нападений на офисы "Мемориала" в Ингушетии и Дагестане.

По мнению правозащитников, необходимо дать правовую оценку высказываниям спикера парламента Чечни Магомеда Даудова и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Политики назвали "врагами народа" сотрудников "Мемориала" и намекали на то, что в отношении правозащитников нужно применять силу.

В самом "Мемориале" в очередной раз призвали российскую и международную общественность обратить внимание на дело Оюба Титиева. Правозащитники напомнили, что общественная кампания помешала вынести неправосудный приговор в отношении председателя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

​17 января двое неизвестных подожгли офис "Мемориала" в Назрани. 22 января в Махачкале был подожжен автомобиль дагестанского представительства правозащитного центра. На следующий день на телефонный номер сотрудников организации поступили угрозы.

Глава чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев был задержан 9 января. Его арестовали на два месяца по обвинению в хранении наркотиков. По словам правозащитника, дело против него сфабриковано, а наркотики подбросили полицейские. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева.