В Петербурге задержали журналистов и арестовали антифа-активиста

В Петербурге полицейские задержали журналистов "Медиазоны" Сашу Богино и Давида Френкеля. Об этом сообщает "Медиазона".

По данным издания, журналисты пытались попасть на заседание Дзержинского суда, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения антифа-активисту Игорю Шишкину.

Позднее стало известно, что судья удовлетворил ходатайство следственной службы ФСБ об аресте Шишкина. Его подозревают в участии в террористическом сообществе. Активист останется под стражей до 23 марта.

О задержании Игоря Шишкина стало известно в ночь на пятницу. Ранее в квартире, где проживают антифа-активисты, прошли обыски.

Незадолго до задержания Шишкина стало известно, что суд в Петербурге арестовал на два месяца активиста антифа-движения Виктора Филинкова, которого обвиняют в участии в террористическом сообществе.