Умер бывший депутат, журналист Борис Резник

Умер журналист и общественный деятель, бывший депутат Госдумы России Борис Резник. Об этом сообщается на сайте Союза журналистов. Борис Резник был секретарем этой организации.

Резник работал в газетах "Вечерняя Москва", "Московский Комсомолец", "Известия", других изданиях. Много лет он проработал корреспондентом в Хабаровске. Опубликовал много нашумевших статей о коррупции во власти на Дальнем Востоке.

Возглавлял благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "Надежда".

Борис Резник избирался в Хабаровске депутатом Госдумы четырех созывов. В 2011 году был избран депутатом Госдумы от "Единой России", однако по многим вопросам голосовал против линии партии: он не поддержал так называемый "пакет Яровой", выступил против лишения Геннадия Гудкова депутатских полномочий, а также был единственным депутатом от "Единой России", который голосовал против запрета на усыновление детей гражданами США. "По "закону Димы Яковлева" я вообще оказался единственным, кто против голосовал, хотя меня и брали за горло", – говорил Резник в эфире Радио Свобода.

Борис Резник скоропостижно скончался в ночь на субботу в Германии на 78-м году жизни.

Неоднократно он был участником ток-шоу Радио Свобода. Здесь – последние выпуски передач "Лицом к событию" и "Грани времени" с участием Бориса Резника.