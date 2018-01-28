За участие в "Забастовке избирателей" задержаны более 250 человек

В России в день "Забастовки избирателей", согласно последним данным, были задержаны более 250 протестующих. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо". В частности, в Чебоксарах в полицию попали 50 человек, в Уфе – 45, в Кемерове – 31, в Мурманске – 23. Полицейские применяли силу. Среди задержанных были несовершеннолетние.

В Москве были задержаны 16 активистов, в их числе оппозиционер Алексей Навальный. До суда политика оставили в отделе полиции "Якиманка". Позднее туда приехала телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак. Сообщается, что она привезла оппозиционеру еду и воду.

В Томске активиста Сергея Чайковского уже оштрафовали на 150 тысяч рублей. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга. В Челябинске одного из участников акции протеста – Дениса Ибрагимова – арестовали на 10 суток по статье о "мелком хулиганстве".

"Забастовка избирателей" прошла 28 января в десятках городов России. В акциях участвовали тысячи человек. Самые массовые шествия прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Полиция призывала активистов разойтись, однако массовых задержаний не было.

Навальный организовал "Забастовку избирателей" в знак протеста против того, что ему запретили участвовать в президентских выборах в марте 2018 года. Оппозиционер называет эти выборы нечестными и призывает своих сторонников не участвовать в голосовании.

Хронику "Забастовки избирателей" читайте здесь.

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