Президент Польши обещает пересмотреть законопроект о Холокосте

Президент Польши Анджей Дуда пообещал пересмотреть новый законопроект о Холокосте и определение нацистских лагерей смерти после того, как новое законодательство вызвало дипломатический скандал в отношениях с Израилем. В пятницу польский Сейм, где доминирует националистическая партия "Право и справедливость", принял законодательство, устанавливающее штрафы или трехлетний срок тюремного заключения для всех, кто называет гитлеровские лагеря смерти польскими или за любые попытки выставлять поляков соучастниками преступлений нацистов.

Законопроект, который может применяться как к полякам, так и к иностранцам, должен быть утвержден Сенатом, прежде чем его подпишет президент. Дуда заявил в воскресенье, что представит свою "окончательную оценку процедурных правовых положений после завершения работы над законом парламента и проведения тщательного анализа окончательной формы этого закона".

Законопроект включает статью, в которой применяется такое же наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок до трех лет любому, кто приписывает "ответственность или соответственность польского народа или государства за преступления, совершенные Третьим рейхом, или другие преступления против человечества, мира и военные преступления".

Посол Израиля в Польше Анна Азари сообщила польскому агентству ПАП, что, по мнению Израиля, эта статья может привести к тому, что выжившие жертвы Холокоста могут быть подвергнуты судебному преследованию за их показания в том случае, если это касается участия поляков в военных преступлениях. Она сказала, что, хотя правительство Израиля отвергает законодательство, оно также "понимает", что такие лагеря смерти, как Аушвиц, построили не поляки.

Как отмечает Франс Пресс, Дуда отреагировал на озабоченности, высказанные послом Израиля. И отметил, что "все, чья личная память или исторические исследования говорят правду о преступлениях и о позорном поведении, которые произошли в прошлом с участием поляков, имеют полное право на такие высказывания". Помощник Дуды должен встретиться с Азари в понедельник в Варшаве, после того как Израиль вызвал высокопоставленного польского дипломата, чтобы выразить обеспокоенность по поводу законодательства.

Во время Второй мировой войны Польша была оккупирована нацистской Германией. Потери составили шесть миллионов граждан, в том числе 3 миллиона евреев, погибших в Холокосте в лагерях смерти, находившихся на территории Польши. Польские официальные лица регулярно требуют поправок, когда глобальные СМИ или политики называют "польскими" бывшие лагеря смерти, такие как Освенцим, созданный нацистской Германией в оккупированной Польше. Поздно вечером в субботу премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил Польшу в попытке опровергнуть историю. "У нас нет толерантности к искажению истины и переписыванию истории или отрицанию Холокоста", – заявил Нетаньяху.