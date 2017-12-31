Апокалипсис сегодня

“Cердце тьмы” как главная новелла ХХ века: проблематика колониального империализма и фигура "другого". Джозеф Конрад: англичанин, поляк и подданный Российской империи. Биография офицера и джентльмена: ссылка семьи за антироссийскую деятельность и поддержку польских повстанцев, Вологда, Чернигов, Польша, смерть родителей, Одесса и отъезд в Марсель, служба на море, Конго, литературная известность в Англии и Франции. Герои Конрада в ситуации морального выбора и неизбежной гибели. Книги Конрада как учебники жизни для молодых поляков во Второй мировой войне, в Варшавском восстании и движении Солидарности. Вайда и Конрад. Коппола и Конрад. “Почетное поражение” Уильяма Фолкнера и “один из нас” Гертруды Стайн как присвоенные выражения Конрада. Модернизм, экзистенциализм, постколониальная теория: как еще можно рассуждать о Конраде?

Проект Радио Свобода и Польского культурного центра. Участники дней Джозефа Конрада (к 160-летию писателя) в Москве: Дариуш Клеховский, директор Польского культурного центра в Москве; профессор Даниэль Фогель (Польша); профессор Василий Толмачев; переводчик Анастасия Векшина.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова